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Diyarbakır 03 Haziran Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Diyarbakır 03 Haziran Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının tipik değerleriyle uyumludur. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 31.6°C, gece sıcaklığı ise 16.4°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 4 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü gündüz 31°C, gece 16°C tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle paralellik gösteriyor.

Diyarbakır'ın Haziran ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olarak tanımlanır. Ortalama nem oranı %31'dir. Yıllık yağış miktarı ise sadece 15 mm civarındadır.

Sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunar. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından gereklidir.

Diyarbakır'da Haziran ayı boyunca hava koşullarının genellikle sabit kalması bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu sıcak ve kuru iklimi göz önünde bulundurmanız, konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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hava durumu Diyarbakır
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