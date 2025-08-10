HABER

Diyarbakır 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Diyarbakır 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacaktır. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 41°C'ye ulaşacak. 12 Ağustos Salı günü sıcaklık 40°C, 13 Ağustos Çarşamba günü de 40°C olarak öngörülmektedir. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık tekrar 41°C olacaktır. Gece sıcaklıkları 23°C ile 24°C arasında değişecektir.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi önemlidir. Tarım alanlarında, sulama sistemlerinin etkin kullanımı gereklidir. Bitkilerin güneş ışığından korunması sağlanmalıdır. Yüksek sıcaklıklar, yangın riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Güneş kremi kullanılmalı ve şapka takılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Sıcak hava dalgaları sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu dönemde sağlık durumu yakından izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

