Diyarbakır 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle açık, güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye kadar düşecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Hızı 16 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %55 civarında seyredecek.

Haftasonu boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 24°C civarında olacak. 13 Ekim Pazartesi günü hava yine açık olacak. Sıcaklık 23°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.