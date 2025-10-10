HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da hafta sonu hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Cuma günü sıcaklık 23°C olurken, akşam saatlerinde 19°C'ye düşmesi bekleniyor. Cumartesi, güneşli günde sıcaklık 25°C, Pazar günü ise bulutlu ve güneşli havada 24°C olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu günlerde, sabah ve akşam serinliği için hafif giysiler tercih edin. Güneş koruyucu kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın.

Diyarbakır 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle açık, güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C'ye kadar düşecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Hızı 16 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %55 civarında seyredecek.

Haftasonu boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. O gün sıcaklık 24°C civarında olacak. 13 Ekim Pazartesi günü hava yine açık olacak. Sıcaklık 23°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...Kadın çalışanı rahatsız etti: Dayak yedi! Otomatik av tüfeğiyle dönüp...
Uçakta sürpriz isim! Ünlü oyuncunun kızı da oradaydıUçakta sürpriz isim! Ünlü oyuncunun kızı da oradaydı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.