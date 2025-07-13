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Diyarbakır 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla birlikte güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 44°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 28°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı ise 5.29 km/saat civarında olacak.

Diyarbakır 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 45°C’ye yükselecek. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 41°C olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 40°C civarında tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için vücudun aşırı ısınmasını önlemek gerekir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimine özen gösterilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların önlem alması önemlidir. Hayvanların su ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması gerekir. Tarım ürünleri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde korunmalıdır. Bu, olası zararları en aza indirebilir.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği düşünülmelidir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Özellikle solunum rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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