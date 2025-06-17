Diyarbakır 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %30 olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 13 km hızla esecek. Bu koşullar, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki tipik hava durumunu yansıtıyor. Haziran ayında ortalama sıcaklık 25.8°C, en düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık ise 32.6°C olarak kaydediliyor.

18 Haziran Çarşamba günü, en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık 18°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 36°C'ye yükselecek. Bu, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağı anlamına geliyor. 20 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 39°C'ye kadar çıkacak. Artan sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor. Haziran ayında ortalama en yüksek sıcaklık 32.6°C olarak kaydediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkün olduğunca dışarıda bulunmaktan kaçınılması faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.