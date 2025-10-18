Diyarbakır 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18-20°C arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %21 civarında olacak. Gün doğumu 06:31'de, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Nem oranı o gün %21 civarında olacaktır. 20 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Nem oranı ise %23 olması tahmin ediliyor. 21 Ekim Salı günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21.9°C, nem oranı ise %76 olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması önemli bir konudur. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları gerekmektedir. Bol su tüketimi önem taşır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

21 Ekim Salı günü beklenen hafif yağmur ihtimali nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir üst bulundurmanızda fayda var. Bu önlemler, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.