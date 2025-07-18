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Diyarbakır 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 41°C civarında olacak.

Diyarbakır 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Diyarbakır'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 41°C civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 42°C'ye yükselebilir. Pazar ve Pazartesi günleri de benzer yüksek sıcaklıklarla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarında alışık olduğumuz değerlerdir. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaşatabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım alanlarında sulama sistemleri, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Bu, bitkilerin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Sıcak hava dalgaları, enerji tüketimini artırır. Elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak adına gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır. Klima kullanımını sınırlamak da önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak ve hava kalitesini izlemek gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları faydalıdır. Aşırı sıcakların yol açabileceği yangın riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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