Diyarbakır 19 Eylül Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %44 seviyelerinde olacak.

20 Eylül Cumartesi'den 22 Eylül Pazartesi'ye kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C ile 30°C arasında değişecek. Gece sıcaklıklarının ise 16°C ile 17°C arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğudan batıya doğru esecek. Nem oranı %39 ile %42 arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi artabilir. Güneş çarpması ve dehidrasyon riski de artar. Açık hava aktivitelerinde bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılması önemlidir. Güneşin yoğun olduğu saatlerden (10:00-16:00) kaçınmak gereklidir. Tarım faaliyetleri yürütenlerin sulama programlarını güncellemeleri gerekir. Bitkilerin yeterli su alması sağlanmalıdır. Olası kuraklık etkileri en aza indirilecektir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.