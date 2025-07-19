Diyarbakır 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu bunaltıcı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 41°C civarında. Gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecek. Nem oranı %17 civarında olacak.

20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 41°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 40°C, 22 Temmuz Salı günü ise 41°C civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinliklerini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Sıcak hava koşullarında, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmakta dikkatli olunmalı. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının yükselmesini engeller. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, sulama sistemlerinin verimli çalışması önemli. Hayvanların serin ortamlarda tutulması da gereklidir. Enerji tüketiminin artması nedeniyle elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak önerilir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde kişisel sağlık ve günlük yaşam aktiviteleri için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.