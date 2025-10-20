HABER

Diyarbakır 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 20 Ekim 2025 Pazartesi sabahında hava sıcaklığı 18°C civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca güneşli ve ılık bir hava beklentisi var. 21 Ekim Salı günü ise hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13.4°C ile 21.6°C arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri güneşli hava koşulları planlayanlar için ideal bir fırsat sunacak.

Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü, sabah saatleri 18°C civarında başlayacak. Öğleye doğru sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Gün boyunca güneşli ve ılık bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Serin bir hava etkili olacak.

21 Ekim Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13.4°C ile 21.6°C arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri hava açık ve güneşli geçecek.

Bu dönemde gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde serin havaya karşı bir ceket bulundurmak iyi olur. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, rüzgarın hafif olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Rahat bir gün geçirebilirsiniz.

