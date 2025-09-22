Diyarbakır 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat hızında esecek. Gündüz rüzgarın hızı 11 km/saat olacak. Akşam 8 km/saat, gece ise 9 km/saat rüzgar bekleniyor. Nem oranı sabah %31 civarında olacak. Gündüz %17, akşam %25, gece %33 seviyesine yükselebilir. Basınç sabah 957 hPa olacak. Gündüz 954 hPa, akşam 955 hPa, gece ise yine 955 hPa ölçülmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. 24 Eylül Çarşamba günü yine 35°C olması öngörülüyor. 25 Eylül Perşembe günü ise sıcaklık 34°C civarında olacak. Bu dönemde nem oranı %19 ile %25 arasında değişecek. Rüzgar hızının ise 8 km/saat ile 13 km/saat olması tahmin ediliyor.

Sıcak ve kuru hava koşulları dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlemler almak önemli. Gün boyunca bol su içmek gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da önem taşıyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekiyor. Serin ortamlarda kalmak daha faydalı olacaktır.