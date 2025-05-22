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Diyarbakır 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 34°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Diyarbakır 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüz sıcak, gece ise serin geçeceği öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 35°C'ye çıkması, 24 Mayıs Cumartesi günü ise 36°C'ye yükselmesi tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. 25 Mayıs Pazar günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olmak önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkarken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalıdır.

Sıcak günlerde, evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için vantilatör veya klima kullanılabilir. Güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesini engellemek amacıyla perdelerin kapalı tutulması faydalıdır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse planlamaları bu bilgilere göre yapmak, olası olumsuz etkilerin önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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