Diyarbakır 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan Cuma günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 8°C'ye düşecek. 26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 7°C olacak. 27 Nisan Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 9°C olacak. 28 Nisan Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 10°C olacak. 29 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 10°C olacak. 30 Nisan Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 10°C olacak.

Diyarbakır'da Nisan ayı genellikle 9 yağmurlu gün ve 10,5 güneşli saat ortalamasına sahiptir. Bu dönemde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazır olunmalıdır. Olası yağışlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.