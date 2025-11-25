Diyarbakır 25 Kasım Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde 15°C sıcaklık bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 9°C'ye düşecek. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esecek. Hızı 4 km/s civarında tahmin ediliyor. Nem oranı ise %35 olarak öngörülüyor.

26 Kasım Çarşamba günü hava durumu kapalı olarak geçecek. Sıcaklık 14°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü ise parçalı bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor. O gün sıcaklığın 15°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bu hava koşullarında gündüz hafif bir mont veya ceket giymek uygun olacaktır. Akşamları ise daha kalın bir üst tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olduğu için şemsiye taşımaya gerek yok. Nem oranı cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.