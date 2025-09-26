Diyarbakır 26 Eylül Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 26 Eylül 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 30°C, 28 Eylül Pazar günü 31°C, 29 Eylül Pazartesi günü 32°C ve 30 Eylül Salı günü 30°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak havalarda iç mekanlarda serin kalmak için klima ya da vantilatör kullanılabilir. Ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcakların devam etmesi durumunda hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmelidir.