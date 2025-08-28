Diyarbakır 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 20°C civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %25 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 38°C civarında olması öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.