HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Uraloğlu, cenaze törenine katıldı

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon’un Of ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aileye taziye dileklerinde bulundu

Bakan Uraloğlu, cenaze törenine katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1’inci Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatını kaybeden annesi Sebahat Sarıalioğlu için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sarıalioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Sebahat Sarıalioğlu’nun cenazesi ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.

Bakan Uraloğlu, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile ailesine taziye dileklerinde bulundu. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü; 5 yaralıSeyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü; 5 yaralı
Kars’ta park halindeki otomobil alevlere teslim olduKars’ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.