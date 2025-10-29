Diyarbakır 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Nem oranı %29 civarında olacaktır. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati ise 17:22 olarak hesaplanmıştır.

30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günlerinde hava koşulları yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25-27°C aralığında, gece saatlerinde 13-15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmeye devam edecek. Nem oranının %30 civarında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bu sıcak günlerde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Rüzgar nedeniyle açık alanlarda serinleme yaşanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır.