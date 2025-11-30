HABER

Diyarbakır 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 30 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4.7°C ile 17.8°C arasında seyredecek. Nem oranı yüksekken, rüzgar hızı da 4.4 km/s ile 5.5 km/s arasında değişecek. 1 ve 2 Aralık'ta sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların uygun giyinmesi, sıcak içecek tüketmesi ve açık hava etkinliklerini kısa tutması öneriliyor. Trafikte dikkatli olmak da önem taşıyor.

Diyarbakır'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 4.7°C, en yüksek ise 17.8°C olacak. Nem oranı %74 ile %97 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.4 km/s ile 5.5 km/s arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı saati 17:00 olarak hesaplandı.

1 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6.7°C ile 14.8°C arasında olacak. 2 Aralık Salı günü sıcaklık 5.9°C ile 13.4°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava yine genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun giyinmek önemlidir. Kat kat kıyafetler tercih etmek iyi bir seçimdir. Yüksek nem oranı, soğuk havayla birleşerek hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Vücut ısısını korumak için sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Açık hava etkinliklerini kısa tutmak önerilir.

Rüzgarın hafif olması, dışarıdaki aktiviteleri çok etkilemeyecektir. Gün ışığının azalmasıyla trafik yoğunluğu artabilir. Görüş mesafesi de düşecektir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Yaya olarak dışarı çıkarken reflektörlü giysiler tercih edilmelidir.

