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Diyarbakır'da 20 ton esrar imha edildi! 200 litre mazot kullanıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 2 yılda yürütülen 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar imha edildi.

Diyarbakır'da 20 ton esrar imha edildi! 200 litre mazot kullanıldı

Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 yılda gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları kapsamında yürütülen 226 soruşturmada toplamda 20 ton 766 kilo esrar ele geçirildi.

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Soruşturmalar kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

200 LİTRE MAZOT KULLANILARAK YAKILDI

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Piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

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Uyuşturucu maddelerin imhası için 200 litre mazot kullanıldı.

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(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
esrar Diyarbakır jandarma
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