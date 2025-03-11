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Diyarbakır'da aileler birbirine girdi! Arazide taşla, sopayla ve silahla kavga: 1’i ağır, 5 yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 17:17
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı, Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi.

Diyarbakır'da aileler birbirine girdi! Arazide taşla, sopayla ve silahla kavga: 1’i ağır, 5 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallede tartışma çıktı. Tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DIYARBAKIRDA-AILELERIN-TASLI-SOPALI-SI_605762_179264

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durum ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DIYARBAKIRDA-AILELERIN-TASLI-SOPALI-SI_605764_179264

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga arazi
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