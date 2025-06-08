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Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! 5 kişi hakkında karar verildi

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde 13 katlı bir binada yangın çıkmıştı. Yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. İhmal iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! 5 kişi hakkında karar verildi
Recep Demircan

Ayrıntılar birazdan...

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yangın Diyarbakır
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