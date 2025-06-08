Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! 5 kişi hakkında karar verildi
Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde 13 katlı bir binada yangın çıkmıştı. Yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. İhmal iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum