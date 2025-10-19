HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır’da aracın çarptığı motosiklet savrulup alev aldı: 1 yaralı

Diyarbakır’da aracın arkadan çarptığı motosiklet savrulup yolun ortasında alev aldı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır’da aracın çarptığı motosiklet savrulup alev aldı: 1 yaralı

Kaza, dün Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yola savrularak alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerin 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Diyarbakır’da aracın çarptığı motosiklet savrulup alev aldı: 1 yaralı 1Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Urfa Kalesi'nde 5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldıUrfa Kalesi'nde 5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı
Sivas'ta minibüs devrildi: 4 kişi yaralandıSivas'ta minibüs devrildi: 4 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.