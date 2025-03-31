HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu! Kocası gözaltında

Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu! Kocası gözaltında

31.03.2025 18:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulunurken, kocası gözaltına alındı.

Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu! Kocası gözaltında

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak’ta oturan Dilan Aslan’ın (37) kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aslan’ı ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslan’ın silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi. Aslan’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulunduDiyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu
Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı!Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.