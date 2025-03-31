Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu! Kocası gözaltında

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak’ta oturan Dilan Aslan’ın (37) kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aslan’ı ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslan’ın silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi. Aslan’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)