Diyarbakır'da bozulan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ergani ilçe merkezi Çermik çıkışı yolunda oluşan derin çukurlar, araçların arızalanmalarına ve lastiklerinin patlamalarına neden oluyor. Geçtiğimiz ay Karayolları ekipleri tarafından onarılan yol, yağışlarla birlikte yeniden bozuldu. Bu yıl yağışların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, yer yer yolların bozulmasına yol açıyor.

Enver Çetinkaya adlı vatandaş, bu yolu her gün kullandığını, aracının çukurlardan zarar gördüğünü söyleyerek, bozulmuş yolların bakım ve onarımının yapılması için yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA