Diyarbakır’da briket yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Olay Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Briket yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, briketler de yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile aksayan trafik, yola savrulan briketlerin temizlenmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



