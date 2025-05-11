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Diyarbakır'da çaya düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da çaya düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine piknik yapmak için giden Mazlum Kılıç, dengesini kaybederek Batman Çayı'na düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ı kurtarmak isteyen çevredekilerin çabası sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Kılıç'ın cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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