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  4. Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

18.03.2025 11:57
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Diyarbakır'da sürücünün drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, idari para cezası uygulanıp 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce drift attığı görüntülere yansıyan araç ve sürücüsü tespit edildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ehliyet
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