Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce drift attığı görüntülere yansıyan araç ve sürücüsü tespit edildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
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