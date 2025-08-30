Diyarbakır'da feci kaza! Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı

Kaza, akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana geldi. İlçeye gezi amacıyla Adıyaman'dan gelenleri taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hafif yaralanan sürücü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, İlçe Kaymakamı Volkan Hülür, kaza yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yılmaz ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır