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  4. Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi

Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi

28.03.2025 16:14
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira para cezası kesildi.

Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kırsal Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde, avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile kaçak keklik avlandığını tespit etti.

Bölgede yapılan çalışmada, 25 keklik, 20 keklik kafesi, 18 tuzaklama ağı ve 3 el feneri ele geçirildi.

Ekipler, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira ceza kesti.

Ele geçirilen malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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