Diyarbakır'da kan donduran olay: 2 kişinin öldüğü kavga kamerada!

Diyarbakır'da kan donduran olay kamerada... Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda Zülfü Coşan ile Ensari Coşan hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Zülfü Coşan ile Ensari Coşan otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YERDE HAREKETSİZ YATAN 2 KİŞİYE DEFALARCA ATEŞ AÇTI!

Olay anı ise karşı apartmanda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde eli silahlı 2 kişinin yerde hareketsiz yatan 2 kişiye defalarca ateş açtığı görüldü.Kaynak: İHA