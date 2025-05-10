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Diyarbakır’da korku dolu anlar! Briket yüklü TIR yandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, briket yüklü TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır’da korku dolu anlar! Briket yüklü TIR yandı

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Kırsal Çanakçı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen briket yüklü TIR, kupa kısmından alev aldı.

YANGINI FARK ETTİ EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKTİ

Yangını fark eden sürücü, emniyet şeridinde durdurduğu araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada yangın hızla yayılırken, araç alev topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır kamyon
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