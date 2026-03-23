Diyarbakır'da korkunç olay: ‘Kız arkadaşım intihar etti’ dedi, cinayetten tutuklandı!

Diyarbakır'da yaşanan olay akıllarda soru işareti bıraktı. 22 yaşındaki kız arkadaşı Aleyna Yaray’ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez’in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ‘intihar’ ihbarı yaptığı, tabancanın cesedin yanında değil, lavabonun altında bulunduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'daki olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez’in 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI

Yapılan incelemede, Yayay’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Başeğmez gözaltına alındı.

Aleyna Yaray’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cafer Başeğmez de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

‘BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ’

Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” dedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bisikletli gencin önünü kesti! Kesilen ceza dudak uçuklattıBisikletli gencin önünü kesti! Kesilen ceza dudak uçuklattı
PS5 deneyimini yanınızda taşıyın: PlayStation Portal indirimdePS5 deneyimini yanınızda taşıyın: PlayStation Portal indirimde

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

