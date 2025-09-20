HABER

Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karpuzlu Mahallesi Yukarı Gedicik Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ YARALIDAN BİRİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 yaralıdan birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneneye sevk edildi. Ölen şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

20 Eylül 2025
Günün öne çıkan haber başlıkları...

