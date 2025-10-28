HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da 26 yıldır evli olan bir çiftin ilişkisi şaşkına çeviren bir gerekçe yüzünden sona erdi. Gelen bilgilere göre eşinin evden çıkarken doğalgazı kapatmaması ve çocuklara harçlık göndermemesi sebepleriyle açılan dava sonucu mahkeme 2 çocuk annesi kadını haklı buldu. Mahkeme kadına 75 bin liralık maddi tazminat ödenmesine karar verdi.

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!
Doğukan Akbayır

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in haberine göre, Diyarbakır'da 26 yıllık evlilik, akıllara durgunluk veren bir gerekçeyle sona erdi. İki çocuk annesi kadın, eşinin "evden çıkarken doğal gazı kapatması" ve çocuklarına maddi destek vermemesi nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme, kadını haklı buldu.

Diyarbakır da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi! 1

MAHKEME "DOĞAL GAZ"I BOŞANMA GEREKÇESİ SAYDI!

Kentte yaşayan çift, 26 yıl önce evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Ancak baba, çocuklarının üniversite eğitimleri süresince hiçbir maddi destekte bulunmadı. Eşine cep telefonu almayan baba, anne ile çocukların iletişimini de kesti. Evden ayrılırken sürekli olarak doğalgazı kapatması da aile içinde tartışmalara yol açtı.

4 YIL SÜREN DAVA SONUNDA KARAR ÇIKTI

Anne, yaşadığı sistematik psikolojik baskı ve mağduriyet nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 4 yıl süren davada, tanık ve çocuk beyanları dikkate alındı. Mahkeme, kadını haklı bularak 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.

Diyarbakır da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi! 2

"BARINMA İHTİYACI ENGELLENDİ"

Kadının avukatı Doğan İpek, kararın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada önemli olan husus, barınma ihtiyacının en temel unsurlarından biri olan doğalgazın açılmamasının mahkemece boşanma sebebi sayılmasıdır. Ayrıca babanın, üniversite okuyan çocuklara para göndermemesi ve anneyle iletişimi engellemesi de mahkemece kusur olarak değerlendirildi.”

Avukat, kararın benzer davalar açısından da emsal niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

Kaynak: Ekol TV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralıİş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralıKontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar: Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 19 kişi yaralandı

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Önce Balat ve Tarlabaşı'nda yatırım yaptı! Şimdi ise kazancını...

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

Birer birer tespit ediliyor! 2 milyon kişi listede

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

'Yer altında bir şeyler var' Balıkesir depreminin ardından kritik 'gömülü' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.