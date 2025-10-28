Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Ekol TV muhabiri Burak Emek'in haberine göre, Diyarbakır'da 26 yıllık evlilik, akıllara durgunluk veren bir gerekçeyle sona erdi. İki çocuk annesi kadın, eşinin "evden çıkarken doğal gazı kapatması" ve çocuklarına maddi destek vermemesi nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme, kadını haklı buldu.

MAHKEME "DOĞAL GAZ"I BOŞANMA GEREKÇESİ SAYDI!

Kentte yaşayan çift, 26 yıl önce evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Ancak baba, çocuklarının üniversite eğitimleri süresince hiçbir maddi destekte bulunmadı. Eşine cep telefonu almayan baba, anne ile çocukların iletişimini de kesti. Evden ayrılırken sürekli olarak doğalgazı kapatması da aile içinde tartışmalara yol açtı.

4 YIL SÜREN DAVA SONUNDA KARAR ÇIKTI

Anne, yaşadığı sistematik psikolojik baskı ve mağduriyet nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 4 yıl süren davada, tanık ve çocuk beyanları dikkate alındı. Mahkeme, kadını haklı bularak 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.

"BARINMA İHTİYACI ENGELLENDİ"

Kadının avukatı Doğan İpek, kararın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada önemli olan husus, barınma ihtiyacının en temel unsurlarından biri olan doğalgazın açılmamasının mahkemece boşanma sebebi sayılmasıdır. Ayrıca babanın, üniversite okuyan çocuklara para göndermemesi ve anneyle iletişimi engellemesi de mahkemece kusur olarak değerlendirildi.”

Avukat, kararın benzer davalar açısından da emsal niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

