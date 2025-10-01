HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır'da su kuyusunda ölen 4 kuzenin cenazesi yan yana toprağa verildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

Diyarbakır'da su kuyusunda ölen 4 kuzenin cenazesi yan yana toprağa verildi

Petekkaya Mahallesi'nde dün temizlemek için girdikleri su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet (33), Mehmet Emin (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak'ın (38) cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

İlçeye getirilen cenazeler, kırsal Kartaltaşı Mahallesi'nin Çivan mezrası camisinde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Cenazeye, Kaymakam Adem Karataş, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerden Mehmet Karabağ'ın 4, amcasının oğlu Mehmet Emin Karabağ'ın 5, halasının oğlu Hanifi Yeşilyaprak'ın da 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

OLAY

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet, Mehmet Emin ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmamış, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemiş, cenazeler, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiBalıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandıSamsun'da balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.