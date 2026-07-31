Diyarbakır'da trafik kazası! 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yönde seyreden iki otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ile otomobillerden biri refüjdeki elektrik direkleri ve korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır