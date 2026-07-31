Eski Vali Tuncay Sonel bir günde 40 iş yeri almış! Emekli öğretmen eşinin aylık geliri 900 bin TL

Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in mal varlığına ilişkin tapu kayıtları ağızları açık bıraktı.

EMEKLİ ÖĞRETMEN AMA AYLIK GELİRİ 900 BİN TL

Nefes'te yer alan habere göre Sonel’in Adana’nın Sarıçam İlçesindeki 40 iş yerine yüzde 60 ortak olduğu ortaya çıktı. 24 Temmuz’da tutuklanan eşi Handan Sonel’in ifade tutanakları ve tutuklama kararı, ailenin mal varlığına ilişkin ayrıntılı bir tablo ortaya koydu. Kendisini “emekli öğretmen” olarak tanıtan ve aile gelirini aylık yaklaşık 900 bin TL olarak beyan eden Sonel’in ikametgâhında yapılan aramada 100 adet Ata lirası, 4 adet beşi bir yerde, 21 adet bilezik, 8 adet 100 gramlık altın, 7 adet 10 gramlık altın, 2 adet 5 gramlık altın, 6 adet 20 gramlık altın, 1 adet Trabzon set altın, 1 adet Trabzon altın bileklik ve 1 adet pırlanta set tespit edildi. Söz konusu ziynet eşyalarının toplam piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 424 bin 700 TL olarak belirlendi.

1 GÜNDE 40 İŞYERİ ALMIŞ

Handan Sonel’in ifadesinde ipucunu verdiği eşiyle ilgili mal varlığının da ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre Tuncay Sonel adına geçmiş 52 ayrı gayrimenkul tescil işlemi ile iki araç kaydı tespit edildi. Tuncay Sonel’in mal varlığındaki en önemli hareketlilik, 28 Aralık 2022 tarihinde yaşandı. Adana’nın Sarıçam ilçesinde aynı ada ve parsel üzerinde bulunan, yüzde 60 hisse oranına sahip 40 iş yeri Tuncay Sonel adına tescil edildi. Sonel’in yine Adana Sarıçam’da hisseli iki arsa, hisseli mesken ve hisseli düğün salonu; Adana Yüreğir’de hisseli iki arsa, Ankara Etimesgut’ta hisseli iki arsa, Güdül’de tamamı kendine ait bir bağ, Çankaya’da tamamı kendine ait bir daire ile İstanbul Esenyurt’ta tamamı kendine ait bir konut sahibi olduğu görüldü.

DUDAK UÇUKLATAN MAL VARLIĞI

Handan Sonel’in beyanlarına göre aile, dört farklı şehirde taşınmaz sahibi:

Ankara: Handan Sonel’in kendi adına, yaklaşık bir yıl önce 3 milyon TL’ye aldığını belirttiği bir hobi bahçesi ile eşiyle birlikte 3-4 yıl önce edindikleri bir ev.

Antalya Gazipaşa: Sonel’in yaklaşık 15 yıl önce “kendi maaşıyla” aldığını söylediği bir arsa. Metrekaresini hatırlamadığını belirtti.

Adana: Eşi Tuncay Sonel’in dedelerinden kalma miras arazi üzerine, erkek kardeşleriyle 3 ortaklı olarak inşa edilen 5 katlı bir iş merkezi. Sonel, bu iş merkezinden aylık 600-700 bin TL kira geliri elde edildiğini ifade etti.

İstanbul: Oğulları Mustafa Türkay Sonel adına kayıtlı, oğullarının üniversiteyi kazanmasının ardından 5-6 yıl önce alınan bir ev.

Ayrıca aile, 2019-2020 döneminde bir Honda marka aracı sattıktan sonra üzerine eklenen parayla oğulları adına siyah bir BMW marka otomobil aldıklarını, bu aracın “hediye değil, tamamen kendi imkânlarıyla” edinildiğini beyan etti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Eski vali Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok’tan kendisi hakkında paylaşım yapan kişilerin tespit edilmesini istemiş, Ertok ise Ankara’da bir kişinin evine baskın yaparak işkence etmişti. Ertok’un bu olayın ardından başka bir sosyal medya hesabı kullanıcısını tespit ettiği ve Samsun’a gittiği dosyaya girdi. Burada yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini ve kadının telefonunu alarak takipli telefon verdiğini beyan ettiği de yazışmalara yansıdı.