Peş peşe forex operasyonları! 850 milyon TL haksız kazanç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da bir forex operasyonu daha düzenlendi. 850 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen suç örgütünden 17 kişi gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla Şişli ilçesinde operasyon yürütülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda, yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İSTANBUL'DA BİR FOREKS OPERASYONU DAHA

İstanbul merkezli 4 ilde yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine mahkeme kararıyla el konuldu.

YİNE YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri; alınan beyanlar, hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu ile Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analiz doğrultusunda tespit edildi. Soruşturmada, Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan temin ettiği paraları foreks yöntemiyle zaman sınırlaması olmaksızın kıymetli maden ve döviz işlemlerinde değerlendirerek kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu, bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdığı kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ili başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya’da bulunan 21 ev ile 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken 17 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Aramalarda altın, para ve dijital materyaller ele geçirilirken, 25 şüphelinin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu.