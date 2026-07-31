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Gerçekten geliyorlar: Samsung imzalı Galaxy S26 FE, Tab S12 ve Android XR gözlükler doğrulandı!

Samsung, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde Galaxy S26 FE, Galaxy Tab S12 serisi ve Android XR tabanlı akıllı gözlüklerini piyasaya süreceğini açıkladı.

Gerçekten geliyorlar: Samsung imzalı Galaxy S26 FE, Tab S12 ve Android XR gözlükler doğrulandı!
Enes Çırtlık

2026'nın ikinci çeyreğinde mobil bölümünde tarihindeki ilk zararı açıklayan Samsung, finansal sonuç toplantısında piyasa krizine karşı izleyeceği yol hakkında ayrıntılar paylaşırken yaklaşan bazı ürünlerini de doğruladı.

GALAXY S26 FE BU YIL GELİYOR

9to5Google'ın haberine göre Samsung, Galaxy S26 serisinin yanında satış hacmini ve pazar payını artırmasını beklediği yeni Galaxy S26 FE modelini piyasaya süreceğini açıkladı.

Şirket, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sürdürülebilir pazarlama çalışmaları ve yeni S26 FE’nin piyasaya sürülmesiyle S26 ivmesini korurken temel yapay zekâ deneyimlerimizi A Serisi’ne taşıyarak orta ve üst segmentlerde daha yüksek modellere geçişi genişleteceğiz…”

Gerçekten geliyorlar: Samsung imzalı Galaxy S26 FE, Tab S12 ve Android XR gözlükler doğrulandı! 1
Galaxy S25 FE

ANDROID XR GÖZLÜKLERİ YIL SONUNA KADAR ÇIKACAK

Samsung’un yaklaşan Android XR gözlükleri de finansal sonuç toplantısında “Akıllı gözlük” olarak anıldı.

Google ile ortaklaşa geliştirilen gözlükler, geçen hafta düzenlenen Unpacked etkinliğinde gösterilmişti. Ancak ürünün kesin piyasaya çıkış zamanı henüz bilinmiyor.

Samsung, gözlüklerin yalnızca “bu yılın ilerleyen dönemlerinde” piyasaya sürüleceğini belirtti.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Daha geniş Galaxy ekosisteminde, premium ürünlerin payını artırmaya odaklanırken bu yılın ilerleyen dönemlerinde Akıllı gözlüğü piyasaya sürerek yapay zekâ dönemi için yeni bir form faktörü deneyimi sunacağız.”

Gerçekten geliyorlar: Samsung imzalı Galaxy S26 FE, Tab S12 ve Android XR gözlükler doğrulandı! 2

GALAXY TAB S12 SERİSİ 2026’NIN İKİNCİ YARISINDA

Samsung, Galaxy Tab S12 serisinin 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini de doğruladı.

9to5Google, bu çıkışın daha önce kesin olmadığını belirtti. Haberde Samsung’un tabletlerde 18 aylık bir piyasaya sürme döngüsüne geçtiği ve Galaxy Tab S11’in Eylül 2025’te tanıtıldığı dikkate alındığında, Tab S12’nin 2027’nin başına kadar gelmeyeceğinin düşünülebileceği ifade edildi.

Ancak Samsung, yeni tabletlerin “yılın ikinci yarısında” piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Gerçekten geliyorlar: Samsung imzalı Galaxy S26 FE, Tab S12 ve Android XR gözlükler doğrulandı! 3

BELLEK MALİYETLERİ KÂRLILIĞI BASKILIYOR

Samsung, yapay zekâ sunucularına yönelik yüksek talebin mobil belleklerde kıtlığa yol açtığını ve fiyatları yükselttiğini belirtti.

Şirket, bellek fiyatlarının ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre arttığını ve bunun kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu açıkladı. Samsung, bu yükün yılın ikinci yarısında da hafif şekilde devam etmesini bekliyor.

Samsung, söz konusu koşulları yönetmek için Galaxy S26 serisinin satış ivmesini korumaya ve yılın ikinci yarısında çıkacak yeni premium ürünleri başarıyla piyasaya sürmeye odaklanacağını belirtti.

Şirketin açıkladığı ürünler arasında yeni katlanabilir telefon serisi, Galaxy Tab S12 ve Galaxy Watch Ultra 2 bulunuyor.

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akıllı telefon Samsung tablet akıllı gözlük gözlük
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