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Balıkesir'deki yangının nedeni şoke etti! Bahçedeki kaynak kıvılcımı felaketi başlattı

Gömeç'te hektarlarca alanı etkileyen orman yangınının, bahçede yapılan kaynak çalışmasından çıkan kıvılcımla başladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'deki yangının nedeni şoke etti! Bahçedeki kaynak kıvılcımı felaketi başlattı

Balıkesir, Gömeç'teki orman yangınından iki kişi tutuklandı. Yangının, iki kişinin evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi

Aşırı sıcaklar, kritik seviyelere düşen nem ve hızı saatte 50 kilometreyi aşan rüzgârın etkisiyle Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye genelinde peş peşe orman yangınları çıktı. Balıkesir Valiliği ise Gömeç'teki yangından iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, “Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G ve M.Y isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştır” denildi.

Balıkesir deki yangının nedeni şoke etti! Bahçedeki kaynak kıvılcımı felaketi başlattı 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son iki günde çıkan 110’u orman dışı olmak üzere toplam 169 yangından 163’ünün kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın riski kırmızı alarma ulaşan dokuz ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına acil durum SMS’i iletildi.

Aydın’ın Çine ilçesinde rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle mahalleler boşaltılırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir deki yangının nedeni şoke etti! Bahçedeki kaynak kıvılcımı felaketi başlattı 2

Yumaklı, Fethiye’deki yangının tamamen; Balıkesir Gömeç, Alanya ve Gülnar-Aydıncık’taki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Antalya, Muğla ve Balıkesir’de 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını veya yıkıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gömeç orman yangını
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