CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den İBB hakkında çarpıcı iddia: “50 bin vatandaşımızın evi yıkımla karşı karşıya”

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda İBB ile iki yıldır devam eden imar anlaşmazlığına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yaşanan sorunun binlerce aileyi ilgilendirdiğini belirten Bingöl, 50 bin Tuzlalının evinin yıkım riski altında olduğunu iddia etti.

Bingöl’ün açıklamaları şöyle:

“50 BİN TUZLALININ EVLERİNİN YIKIMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Kıymetli komşularım, bugün sizlerle benim için çok sıkıntılı ve doğrudan binlerce aileyi ilgilendiren önemli bir meseleyi konuşmak istiyorum. İnanın bu konuyu konuşmak benim için inanılmaz zor. Nedir sıkıntılı konu? 50.000 Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkımıyla karşı karşıyayız.

Maalesef bu hususta İBB ile büyük bir fikir ayrılığı yaşıyoruz. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.

“VATANDAŞ BU BEDELİ ÖDEMEMELİ”

Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Cevabımız net: Hayır! Vatandaş bu bedeli ödememeli. Çünkü orada düzeltilmesi gereken hukuki bir eksiklik var. Ama aynı zamanda içinde insanların yaşadığı evler var.

Bu sorunu çözmek için hemen İBB nezdinde girişimler başlattık. Peki niye halen bu noktadayız? Bütün açıklığıyla anlatmak istiyorum.

Öncelikle durumu İBB'ye bütün ayrıntılarıyla anlattık. Önce mevcut hakların korunmasına yönelik hukuki modeller önerdik. Mümkün olduğunca farklı çözüm önerileri sunduk. Her seçeneği ilgili kurumlarla değerlendirdik.

Son olarak yapılan görüşmeler sonucunda bu sorunun imar planı düzenlenmesiyle çözülebileceği yönünde ortak bir değerlendirme ortaya çıktı. Biz de ilçe belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. İmar planı düzenleme kararını Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldık.

Hazırladığımız imar planını İBB'ye gönderdik. Beklentimiz çok açıktı: Hem hukuka uygun bir çözüm üretmek hem de tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmamasını sağlamak boynumuzun borcuydu.

“YIKIM İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ”

Ancak süreç beklediğimiz şekilde asla ilerlemedi. İmar planının yürürlüğe girmesine sadece bir gün kala İBB teftiş raporu gönderdi ve raporda; yapı ruhsatlarının iptal edilmesi, yıkım işlemlerinin başlatılması, buna bağlı olarak konutların elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin iptal edilmesi ve binaların yıkım sürecini de kapsayan yasal sürecin işletilmesi talep edildi bize.

“VATANDAŞIN EVLERİNİ YIKMAYACAĞIZ”

Biz bunun üzerine derhal olağanüstü şekilde meclisimizi topladık. Meclisimizde Büyükşehir'in bu kararına uymayacağımızı, vatandaşın evlerini yıkmayacağımızı ve İBB'nin talebini reddettiğimiz şeklinde karar alarak kendilerine durumu bildirdik.

“GÜNDEME ALINDI, SEBEBİ BİLİNMEZ BİR ŞEKİLDE ÇIKARILDI”

Bize konunun İBB Meclisinde görüşüleceği söylenmişti. Hatta 13 Temmuz Pazartesi günü toplanan meclisin gündemine konunun alındığını öğrendik. Ama sebebi bilinmez bir şekilde tekrar gündemden çıkarıldı.

“BU SÜRECİ SİZLERDEN GİZLEYEMEM”

“İşte bugün bu nedenle konuşuyorum. Çünkü ben bu süreci sizlerden gizleyemem. Bu şehirde yaşayan insanların geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda herkesin gerçeği bilmeye hakkı var.

Benim görevim ne? Tuzlalı komşularımızın hakkını ve hukukunu korumak. Hiçbir çocuğun, hiçbir babanın evimize ne olacak endişesiyle yaşamasını kabul edemem.

Bu meselede pusulamız siyaset olmayacak. Pusulamız hukuk olacak ve her şeyden önemlisi Tuzlalı komşularımızın hakkı olacak. Tuzla'nın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Bütün mücadelemiz bunun için.”