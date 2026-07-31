Resmi görüşmede tuhaf görüntüler: Netanyahu’nun karşısına şortla çıktı, bacak bacak üstüne atıp telefonuyla ilgilendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington temasları kapsamında ABD’li Demokrat Senatör John Fetterman ile bir araya geldi. Beyaz Saray’ın karşısındaki resmi konukevi Blair House’ta gerçekleşen görüşmenin görüntüleri İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlandı.

TAKIM ELBİSELİ NETANYAHU’NUN KARŞISINA ŞORTLA ÇIKTI

Görüntülerde Netanyahu’nun resmi kıyafetle, Fetterman’ın ise kapüşonlu sweatshirt, şort ve spor ayakkabıyla görüşmeye katıldığı görüldü. Fetterman’ın takım elbiseli İsrail Başbakanı’nın karşısında çıplak bacaklarıyla bacak bacak üstüne atarak oturması dikkat çekti.

NETANYAHU KONUŞTU, O TELEFONUNA BAKTI

Görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri ise Netanyahu konuşurken yaşandı. Fetterman, karşısındaki İsrail Başbakanı sözlerine devam ettiği sırada elindeki telefonun ekranına baktı. Senatörün kıyafeti, oturuşu ve telefonuyla ilgilenmesi bir araya gelince ortaya sıra dışı görüntüler çıktı.

BU GİYİMİNDE ISRARCI

Ancak Fetterman’ın şort ve sweatshirt tercihinin Netanyahu görüşmesine özgü olmadığı ortaya çıktı. ABD’li senatör, uzun süredir resmi programlara da benzer kıyafetlerle katılmasıyla tanınıyor. Rahat giyim tarzı 2023 yılında ABD Senatosundaki kıyafet kurallarını tartışmaya açan Fetterman, Netanyahu ile 2024’te yaptığı görüşmeye de sweatshirt ile katılmıştı.