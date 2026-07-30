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Sosyal medyadan duyurdu! Ediz Ün CHP'ye geri döndü

2024 yılında hakkında 'Aracıyla kaçak sigara taşıdığı' gerekçesiyle dava açılan ve CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP'ye geri döndü. Ün yaptığı açıklamada "Kaçakçılık konusuyla hiçbir ilgimin olmadığı kovuşturma sürecinde ortaya çıktı" dedi.

Sosyal medyadan duyurdu! Ediz Ün CHP'ye geri döndü
Recep Demircan

28 Eylül 2024'te hakında açılan bir dava nedeniyle CHP’den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye üye oldu. Haberi sosyal medyadan gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.

Sosyal medyadan duyurdu! Ediz Ün CHP ye geri döndü 1

Ediz Ün

Yarkadaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Geride bıraktığımız yıl CHP’den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün yeniden CHP saflarına katıldı.

'Aracıyla kaçak sigara taşıdığı' gerekçesiyle suçlanan Ediz Ün CHP’den istifa etmiş 'Partimin yıpratılmasına izin vermeyecek ve aklanarak döneceğim' demişti.

TV100 için az önce konuştuğum Ediz Ün, ;'Halkımıza söz verdiğim gibi yeniden partime döndüm. Kaçakçılık konusuyla hiçbir ilgimin olmadığı kovuşturma sürecinde ortaya çıktı. Yanımda çalışan kişi bundan dolayı ceza aldı. Yargı süreci tamamlandı ve nihayet partime döndüm. Çok mutluyum' dedi."

Sosyal medyadan duyurdu! Ediz Ün CHP ye geri döndü 2

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Anahtar Kelimeler:
CHP istifa
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