Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 352 ev sözü verdiler, sadece 56'sı yapıldı! Dikkat çeken para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbaplar Soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy, deprem bölgesinde yapılması planlanan 352 çelik ev için alınan peşinatın 70 milyon TL’sini, Haluk Levent’e sözde "borç" verilmek üzere Cemil Yeşil’in şirketine ve aracılık eden kişilere gönderdiğini itiraf etti.

AHBAP'TA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR: 352 EV SÖZÜNE KARŞILIK SADECE 56 EV

Kuy’un beyanına göre paranın 55 milyon TL’si banka üzerinden, 15 milyon TL’si ise nakit olarak elden teslim edildi. Kuy, Haluk Levent’in daha sonra dernek yöneticilerinin yanında Pegas Global’den 70 milyon TL borç aldığını kabul ettiğini beyan etti. tv100 haber sitesinde yer alan bilgilere göre dosyaya yansıyan ifadede, konteyner, konut, okul ve gençlik merkezi projeleri kapsamında dernekten Kuy’a yapılan ödemelerin yaklaşık 752 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

3 BİN 400 KONTEYNER İÇİN 261,5 MİLYON TL

Nejdet Kuy, Ahbap Derneğiyle ticari ilişkisinin akrabası Cemil Yeşil ve Yeşil’in ortağı Aytaç Ağadağ aracılığıyla başladığını söyledi. Derneğin deprem bölgesi için konteyner ihtiyacı bulunduğunun kendisine iletildiğini belirten Kuy, ilk aşamada 800 konteyner için sözleşme imzaladığını anlattı.

Konteyner başına 65 bin TL üzerinden yapılan anlaşmaya göre ücretin yarısının peşin, kalanının ise hak ediş usulüyle ödenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. Kuy, günde 50 konteyner teslim etmeyi taahhüt ettiğini ve ilk 800 konteynerin ardından kendisinden 2 bin 600 konteyner daha istendiğini söyledi.

Toplam 3 bin 400 konteynerin afet il koordinasyon merkezlerindeki yetkililere teslim-tesellüm tutanaklarıyla verildiğini savunan Kuy, bu işler karşılığında dernekten 261 milyon 590 bin TL aldığını beyan etti.

352 EV İÇİN 282 MİLYON TL PEŞİNAT

Konteyner üretiminin tamamlanmasının ardından bu kez kendisinden çelik ev yapmasının istendiğini anlatan Kuy, ilk görüşmelerde ihtiyacın bin 150 ev olarak kendisine bildirildiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında 352 ev için sözleşme imzalandığını belirten Kuy, sözleşmenin ardından tüm yüklenicilere yüzde 50 peşinat ödendiğini anlattı. Kuy, kendi şirketine yapılan peşinat ödemesinin yaklaşık 282 milyon TL olduğunu ifade etti.

Bu parayla yoğun şekilde malzeme satın aldığını savunan Kuy, proje alanlarının yaklaşık 6 ay boyunca belirlenemediğini, bu nedenle satın alınan malzemelerin tedarikçi firmaların depolarında beklediğini söyledi.

Bazı tedarikçilerin bu süreçte iflas ettiğini ve ödemesi yapılan malzemelerin bir bölümünün alınamadığını ileri sürdü.

PEŞİNATTAN 70 MİLYON TL LEVENT'E GİTTİ

İfadenin en dikkat çekici bölümü, 352 ev için alınan peşinatın 70 milyon TL’sinin Haluk Levent’e borç olarak verilmesi oldu. Kuy, Aytaç Ağadağ ve Cemil Yeşil’in kendisine gelerek Haluk Levent’in sözde "borç para" istediğini söylediklerini anlattı.

Kuy, bu görüşmelerin ardından Cemil Yeşil’e ait CY Motor şirketine 55 milyon TL gönderdiğini, ayrıca 15 milyon TL’yi nakit çekerek teslim ettiğini kabul etti. Böylece deprem konutları için verilen peşinatın 70 milyon TL’sinin proje dışına çıkarıldığına dair ikrar dosyaya yansıdı. Kuy, bu para transferi sırasında Haluk Levent’le henüz yüz yüze dahi tanışmadığını söyledi.

LEVENT: "PEGAS GLOBAL’DEN 70 MİLYON TL BORÇ ALDIM"

Kuy, Haluk Levent’le ilk temasının kayıtlı olmayan bir numaradan yapılan görüntülü aramayla gerçekleştiğini anlattı. Levent’in Ahbap Derneği merkezinden kendisini görüntülü aradığını belirten Kuy, görüşmenin dernek yetkililerinin huzurunda gerçekleştiğini ileri sürdü.

Kuy’un beyanına göre Haluk Levent, bu görüşmede Pegas Global’den 70 milyon TL borç aldığını açıkça söyledi ve parayı iade edeceğini taahhüt etti. Daha sonra bir okul açılışında Levent’le yüz yüze görüştüğünü kaydeden Kuy, borcun yeniden gündeme gelmesi üzerine kendisine kısa sürede ödeme yapılacağının söylendiğini anlattı.

Kuy, dernek merkezindeki başka bir görüşmede kendisini Haluk Levent’in asistanı olarak tanıtan Yeliz Kaya’nın kendisinden IBAN istediğini ve hesabına yaklaşık 300 bin TL gönderildiğini belirtti. Sonraki ödemelerin parça parça yapıldığını ve banka açıklamalarında “borç ödemesi” ifadesinin yer aldığını söyledi.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI, 23 MİLYONLUK SENET İCRADA

Kuy, 70 milyon TL’lik borç nedeniyle kendisine 4 veya 5 çek verildiğini, bunlardan 2 ya da 3’ünün karşılıksız çıktığını ifade etti. Bazı çeklerden tahsilat yaptığını ancak parayı aldığı günlerde Haluk Levent’in kendisini arayarak yeniden borç istediğini ileri sürdü.

Kuy, Levent’le yaşadığı tartışmanın ardından kendisine şahsi olarak 350 bin dolarlık çek verildiğini anlattı. Bu çeki eski dostu Emin Arat’a ciro ettirdiğini belirten Kuy, çekin takibe konulmasına rağmen karşılıksız çıktığını söyledi.

Haluk Levent’in daha önce kendisine 23 milyon TL bedelli şahsi bir senet de verdiğini açıklayan Kuy, söz konusu senedi kendi adına icra takibine koyduğunu ifade etti.

Kuy’un bu anlatımları; 70 milyon TL’lik borcun hangi kaynaklardan ve kimler üzerinden geri ödenmeye çalışıldığı, ödemelerde kullanılan çek ve senetlerin mali yeterliliği ile Yeliz Kaya’ya yapılan transferlerin mahiyetine ilişkin yeni soru işaretleri oluşturdu.

352 EVİN YALNIZCA 56’SI YAPILDI

Kuy, proje alanının aylar sonra Malatya’nın Arapgir ilçesinde belirlendiğini ve ilk aşamada kendisinden 56 ev yapmasının istendiğini söyledi. Ruhsat işlemlerini tamamlayarak 56 evi teslim ettiğini belirten Kuy, bu iş karşılığında 93 milyon 744 bin TL hak ediş aldığını kaydetti.

Ancak 352 ev için yapılan sözleşmeye rağmen diğer konutların yer sorunu nedeniyle başlanamadığını ifade etti. Kuy, normalde üç ay içinde tamamlanması planlanan işin uzaması ve maliyetlerin artması üzerine derneğe yazılı ihtarlarda bulunduklarını anlattı.

Böylece 352 ev için yaklaşık 282 milyon TL peşinat ödenmesine rağmen yalnızca 56 evin tamamlandığı, kalan konutların ise farklı projelere dönüştürüldüğü ifadeye yansıdı.

EVLERİN BÜTÇESİ SÖZDE OKUL VE GENÇLİK MERKEZİNE AKTARILDI

Kuy’un anlatımına göre Ahbap Derneği ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolün ardından çelik ev projesi okul projesine dönüştürüldü. Ellerindeki malzemenin tek katlı çelik prefabrik okul yapımına uygun olduğunu belirten Kuy, ilk olarak 3 okul için, ardından iki katlı olması istenen 2 okul için yeni anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Ayrıca iki katlı bir gençlik merkezi yapılmasının da kararlaştırıldığını kaydetti. Kuy, 352 ev için alınan bütçenin kalan bölümünün olduğu gibi okul projelerine ayrıldığını ifade etti.

İfadesine göre görüşmelerin son aşamasına kadar 4 okul ile 1 gençlik merkezi teslim edildi, kalan bir okulun inşaatı ise tamamlandı ancak resmî işlemleri sonuçlandırılmadı.

Okul ve gençlik merkezi projeleri karşılığında toplam 117 milyon TL hak ediş aldığını belirten Kuy, bu projeleri evler için alınan peşinatla tamamlamaya çalışmasının kendisini ekonomik olarak zorladığını savundu.

DERNEKTEN YAKLAŞIK 752 MİLYON TL ÖDEME

Nejdet Kuy, Ahbap Derneğinden aldığı toplam ödemeleri ifadesinde yaklaşık rakamlarla açıkladı. Buna göre; 3 bin 400 konteyner karşılığında 261 milyon 590 bin TL, 352 ev için yaklaşık 282 milyon TL peşinat, Tamamlanan 56 ev karşılığında 93 milyon 744 bin TL hak ediş, Okul ve gençlik merkezi projeleri karşılığında 117 milyon TL ödeme aldığını söyledi.

Kuy’un verdiği rakamların toplamı yaklaşık 754 milyon TL’ye karşılık gelirken, kendisi toplam ödemeyi yaklaşık 752 milyon TL olarak ifade etti. Kuy, rakamların yaklaşık olduğunu, kesin tutarların faturalar üzerinden belirlenebileceğini söyledi.

Savcılığın; dernekten yapılan ödemeler, yüklenici faturaları, teslim-tesellüm tutanakları, satın alınan malzemeler, gerçekleşen imalatlar ve proje dışına çıkarıldığı belirtilen 70 milyon TL arasındaki uyumu araştırdığı değerlendiriliyor.