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Mardin'de iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mardin'de iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, Mardin yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaralandı.

Mardin de iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı 1

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA KAN AKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin de iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı 2

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga
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