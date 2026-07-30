Genel müdürün "Bombayla rehin tutuluyorum" mesajı ekipleri alarma geçirdi! Gerçek bakın ne çıktı

Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, fabrika genel müdürü F.B. (48), arkadaşı B.D.'ye iş yerinde toplantıda olduğunu, rehin alındığını ve fabrika içerisinde bomba ihbarı yapılmasını isteyen bir mesaj gönderdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Mesajı alan B.D.'nin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ŞAKA AMAÇLI GÖNDERMİŞ

F.B.'nin alınan ifadesinde, arkadaşına söz konusu mesajı şaka gayesiyle gönderdiğini ve ihbarın gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde de ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genel müdür hakkında, ‘suç uydurmak’ ve ‘resmi makamları meşgul etmek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

İHA-DHA

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır