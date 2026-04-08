Diyarbakır güne sisle uyandı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Diyarbakır-Elazığ çevre yolu ve Diyarbakır -Şanlıurfa kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı sürücüler dörtlü uyarı ışıklarını açarak düşük hızla ilerlerken, bazıları ise araçlarını yol kenarlarına park ederek, yolun güvenli hâle gelmesini bekledi.

Uçak seferlerinde de sis nedeni ile rötarlar yaşandı.

Yetkililer sürücülere, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.