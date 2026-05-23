Batman’da Jandarma, Kurban Bayramı öncesi hırsızlara karşı besicileri uyardı

Batman’ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla besicilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal mahallelerde ve köyleri dolaşan jandarma personelleri, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Ekipler, besicilerle kısa sohbetler gerçekleştirip özellikle bayram öncesinde başıboş bırakılan hayvanların hırsızların hedefi olabileceğine dikkat çekti.

Besicilerden hayvanlarını kontrol altında tutmalarını isteyen jandarma ekipleri, kırsalda görülen şüpheli şahıs ve araçların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesini talep etti.

Jandarmanın her zaman yanlarında olduğunu belirten besiciler ise yapılan bilgilendirme çalışmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

