Seyir halindeki kamyon üst geçidi yıktı: 3 yaralı!

Ankara’da damperi açık seyreden kamyonun yaya üst geçidine çarpması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkılırken, arkadan gelen minibüs ile otomobil de kazaya karıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

AÇIK KALAN DAMPER, ÜST GEÇİT YIKTI

Samsun yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı; arkadan gelen minibüs ile otomobil, kamyona ve yıkılan üst geçide çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü de araç geçişine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların ve üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

